Антирекорд COVID-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 1899 случаев заражения

10 декабря, 2020, 10:25

В Киеве за минувшие сутки выявили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1899 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"27 заболевших скончались. Всего от вируса умерли 1525 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 86 437. Заболели: 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет, 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболел в том числе 51 медик", - написал мэр.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 356. В Дарницком - 315 и в Деснянском районе - 313 случаев.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10 декабря выявлен 13 371 новый случай коронавирусной болезни.

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