Американский чемпион назвал Ломаченко трусом

10 декабря, 2020, 12:53

Чемпион мира американец Шакур Стивенсон заявил, что украинец Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу из-за страха перед боксером из США

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг) Шакура Стивенсона, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу, потому что ему не хватило мужества.

"Я чувствую, что мужество было проблемой в этом бою. Я не думаю, что виной всему габариты или навыки Ломаченко, как все утверждают. Мне кажется, что его главной проблемой было мужество. Ломаченко вышел в ринг и не выбрасывал удары в течение шести раундов. Похоже, что Ломаченко был просто слишком напуган", - сказал Стивенсон.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече.

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