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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион назвал Ломаченко трусом

Американский чемпион назвал Ломаченко трусом


фото: Getty Images
Чемпион мира американец Шакур Стивенсон заявил, что украинец Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу из-за страха перед боксером из США

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг) Шакура Стивенсона, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу, потому что ему не хватило мужества.

"Я чувствую, что мужество было проблемой в этом бою. Я не думаю, что виной всему габариты или навыки Ломаченко, как все утверждают. Мне кажется, что его главной проблемой было мужество. Ломаченко вышел в ринг и не выбрасывал удары в течение шести раундов. Похоже, что Ломаченко был просто слишком напуган", - сказал Стивенсон.

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