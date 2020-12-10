Агентство Moody's повысило рейтинг ПриватБанка

10 декабря, 2020, 20:56

Международное агентство Moody's повысило рейтинги ПриватБанка

Об этом сообщает Укринформ .

Агентство повысило рейтинги ПриватБанка, в частности, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте с "Саа1" до "В3" со стабильным прогнозом.

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В Moody's отмечают, что повышение рейтингов ПриватБанка до уровня суверенного рейтинга Украины обусловлены изменениями методологии определения рейтингов банков на рынках.