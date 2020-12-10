Аэродром "Чугуев", у которого разбился самолет с курсантами, возобновит полеты

Об этом сообщает "Суспільне".

"В ближайшие дни аэродром "Чугуев" будет открыт для обучения курсантов", - сказал Васюта.

По его словам, соответствующее разрешение университет должен получить от командующего Военно-Воздушными Силами Украины.

"Аэродром "Чугуев" закрыт только для обучения курсантов. Для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов, которые являются офицерами, аэродром "Чугуев" работал. Для них запрета на полеты не было", - отметил Васюта.

Несмотря на временное закрытие аэродрома для учебных полетов, курсанты продолжали отработку практических навыков, добавил он.

"Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают (вылеты, - ред.) на боевых самолетах по всей территории Украины в военных частях Воздушных Сил", - сказал Васюта.

Напомним, что вечером 25 сентября в Харьковской области на 530-м километре трассы Киев - Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.

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