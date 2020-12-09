Зеленский испытывает животный страх перед Путиным и Россией, который отыгрывает на Петре Порошенко, - Цыбулько

9 декабря, 2020, 22:57

Об этом заявил политолог Владимир Цыбулько в "Большом эфире Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Если говорить о психологии, то своим извинением перед Кадыровым - Зеленский настолько испуган целого направления российского. У него просто животный страх перед Путиным, перед Кадыровым, перед Россией. Но ему надо на ком-то отыгрываться. То есть это инерция избирательной кампании - Зеленский так и не вышел из президентской избирательной кампании. Он все еще думает, что Порошенко спит и видит, как, например, взять 300 ветеранов войны и вынести его с Банковой. Зеленский точно знает, что миллионы на защиту власти Зеленского не выйдут. и он знает о том, что патриотические силы в случае угрозы государству, они просто единственные, кто станут защищать государство. Поэтому Зеленский для того, чтобы выглядеть более крепким и уверенным, выбрал для себя мишенью Порошенко", - отметил политолог.

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Владимир Цыбулько добавил: "Порошенко - интеллектуал. И если Зеленский хочет помериться бицепсами, то пусть сначала померяется левым или правым полушариями мозга. Знаниями как, например. Он просто ничтожество перед Порошенко. И поэтому он считает, что если он будет бороться с интеллектуалом Порошенко, то он будет таким же интеллектуалом как Порошенко. Поэтому пусть хоть заговорит на румынском языке для начала - одном из многих, которыми владеет Петр Порошенко".

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