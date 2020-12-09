Зеленский обвинил Россию в блокировании мирного урегулирования на Донбассе

9 декабря, 2020, 21:58

Комментарий Зеленского к годовщине нормандского саммита в Париже обнародовала пресс-служба президента.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, который должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - сказал Зеленский .

Глава государства напомнил, что украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов со временно оккупированных территорий и построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда-выезда с центрами предоставления административных услуг, чем демонстрирует мирным жителям по обе стороны линии разграничения реальность достижения мира.

"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Напомним, во Франции заявили о прогрессе по урегулированию на Донбассе через год после нормандской встречи.

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