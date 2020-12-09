За секунду до старта SpaceX решила перенести запуск прототипа для полета на Марс

9 декабря, 2020, 08:30

Компания SpaceX прервала полетные испытания уже восьмого прототипа корабля Starship

Об этом сообщает " НВ ".

Запуск был отменен за секунду до начала после того как начали работать двигатели ракеты.

В SpaceX заявили, что испытания отложены на один день, однако окно для возможного полета доступно также 10 декабря.

По плану, восьмой прототип должен осуществить "суборбитальный полет", который имеет целью провести ряд испытаний двигателей Raptor, а также протестировать аэродинамические возможности ракеты во время полета и посадки.

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