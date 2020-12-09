Из-за шарфа вместо маски: в Киеве охранники ТРЦ избили одного из посетителей

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Парень зашел без маски в Ocean Plaza, но завернутый шарфом. Охрана начала немедленно" реагировать ". После всего этого действа его еще и забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба", - говорится в сообщении.

На видео между парнем и охраной происходит диалог. После чего один из охранников пытается вытолкнуть посетителя, однако врезается с ним в рамку безопасности и валит ее. На полу проявляется и посетитель.

Автор видео, пытаясь пообщаться с охраной, отметил, что в помещении находились и другие посетители без масок.

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