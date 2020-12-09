Из-за Коломойского и присвоение менее $ 600 млн ПриватБанк судится с израильским банком

9 декабря, 2020, 11:11

ПриватБанк выиграл суд у израильского банка в деле о незаконном присвоении бывшими владельцами не менее $ 600 млн

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, 18 декабря прошлого года ПриватБанк подал иск против бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд г.. Тель-Авив, Израиль, по схеме присвоения средств в размере не менее $ 600 млн, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 года и размещены на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля - Израильском Банка Дисконт (ИБД).

ПриватБанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием банка незаконному присвоению денежных средств и нарушения своих обязанностей перед ПриватБанком. Так, отмечается, что ИБД позволил осуществления мошеннических перечислений на свой счет и не совершил никаких действий для блокировки таких операций.

В то же время ИБД обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановления его рассмотрения до принятия решений по делам по искам, поданным ПриватБанком в Англии и США. Израильский суд заслушал обоснованные возражения ПриватБанка против указанного ходатайства в июле 2020 года.

"7 декабря 2020 судья Окружного суда. Тель-Авива, господин Кабуб, вынес свое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства ИБД в полном объеме и решил, что исковые требования к ИБД должны стать предметом полноценного судебного разбирательства, а также обязал ИБД возместить судебные расходы, свидетельствует о безоговорочной победе ПриватБанка ", - отметили в пресс-службе.

По информации банка, теперь ИБД обязан подать возражения против иска ПриватБанка и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из ПриватБанка более $ 600 млн.

В пресс-службе добавили, что положительный прогресс в рассмотрении иска в Израиле свидетельствует о том, что ПриватБанк продолжает прилагать все усилия для обеспечения возмещения убытков, причиненных его бывшими владельцами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb