WBC обнародовала рейтинг в новой категории, которую создали "под Усика и Уайлдера"

9 декабря, 2020, 11:45

Всемирный боксерский совет обнародовал первый рейтинг в новой весовой категории - бриджервейте

Об этом сообщает официальный сайт WBC .

В рейтинге новой весовой категории, где выступят боксеры от 91 до 99 кг, не оказалось украинца Александра Усика и американца Деонтея Уайлдера, которых WBC предпочла бы сделать лицом бриджервейта.

В список попал другой украинец Александр Тесленко, который расположился на 18-й позиции. Лидирует в рейтинге колумбиец Оскар Ривас.

Рейтинг WBC в бриджервейти:

1. Оскар Ривас (Колумбия)

2. Риад Мэри (Бельгия)

3. Кевин Лерен (ЮАР)

4. Дмитрий Кудряшов (Россия)

5. Евгений Романов (Россия)

6. Брайант Дженнингс (США)

7. Артур Шпилька (Польша)

8. Ален Бабич (Хорватия)

9. Джоэл Тамбве Джеко (Бельгия)

10. Шигабудин Алиев (Россия)

18. Александр Тесленко (Украина)

13 ноября стало известно, что Усик не будет выступать в новой весовой категории.

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