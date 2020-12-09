Введен в эксплуатацию новый украинский радиотелескоп РТ-32

9 декабря, 2020, 12:53

Это открывает новые возможности отечественной радиоастрономии и космической навигации

Ученые Национальной академии наук Украины совместно с украинскими организациями космической отрасли, частными компаниями и Тернопольским национальным техническим университетом имени Ивана Пулюя создали радиотелескоп сантиметрового диапазона длин волн РТ-32 на базе 32-метровой антенны Маrk-4В, расположенной вблизи г.. Золочев Львовской области, сообщает официальный сайт НАН Украины.

Поиск путей создания нового радиотелескопа начался в 2014 году. Тогда после аннексии Крыма, Украина потеряла доступ к одной из крупнейших в мире антенн - радиотелескопу РТ-70 Национального центра управления и испытаний космических средств у Евпатории.

Главной особенностью радиотелескопа РТ-32 является его багатодиапазоннисть и многоканальность. Сейчас частотно-селективный устройство позволяет проводить одновременные наблюдения в диапазонах 6 и 1.35 см (С-и К-диапазона), а после введения в действие приемной аппаратуры диапазона 3 см (Х-диапазон) телескоп сможет работать в трех диапазонах одновременно: 6, 3 и 1.35 см.

Уровень аппаратного обеспечения созданного радиотелескопа позволяет решать широкий круг задач: от радиоастрономии к ближнему космосу.

РТ-32 может работать как автономно, так и в качестве элемента интерферометрических сетей и систем космического зондирования.

РТ-32 имеет возможность работать одновременно в нескольких частотных диапазонах, а вместе с кластером радиотелескопа ГРУППА, разрабатываемой в Радиоастрономическом институте НАН Украины, может стать уникальным сверхширокополосных инструментом.

Завершение проекта по созданию радиотелескопа планируется в 2023 году.