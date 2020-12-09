Все в наших руках, - лидер "Шахтера" высказался перед решающим матчем ЛЧ
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
Степаненко убежден, что футболистам "Шахтера" нужно отталкиваться от своих задач и добывать нужный результат.
"Понятно, что мы просчитываем различные варианты. Будет сложно следить за событиями параллельного матча, потому что ты весь в игре. Нам надо отталкиваться от своих задач и добывать нужный результат. Все в наших руках", - сказал Тарас Степаненко.
Перед заключительным туром ЛЧ "Шахтер" имеет 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов набрал и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинцам. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером является менхенгладбахская "Боруссия", которая набрала 8 очков.
Матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня в Милане и начнется в 22:00.
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с "Интером" .
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