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Espreso.tvОбществоВодительские права в "Дии" будут действительны еще год, - решение правительства

Водительские права в "Дии" будут действительны еще год, - решение правительства

Кабинет министров Украины продлил действие проекту по внедрению электронных водительских прав до 29 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Укринформ.

Электронные права будут действительны до 29 ноября 2021 года.

Водители смогут предъявлять электронные удостоверения водителя и справки о регистрации транспортного средства вместо физических копий документов.

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