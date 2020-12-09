Во время тушения пожара в Полтаве обнаружили одну жертву, полиция открыла производство

9 декабря, 2020, 13:03

На месте пожара в историческом здании в центре Полтавы обнаружили одно тело

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

"Во время тушения пожара в помещении обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в полицию Полтавы 9 декабря около 04:00, от работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре в историческом здании, расположенном по улице Соборности, 31.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Полтаве в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр) возникла пожар.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb