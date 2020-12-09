Во время тушения пожара в Полтаве обнаружили одну жертву, полиция открыла производство
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
"Во время тушения пожара в помещении обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в полицию Полтавы 9 декабря около 04:00, от работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре в историческом здании, расположенном по улице Соборности, 31.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.
Продолжаются следственные действия.
- Напомним, что в Полтаве в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр) возникла пожар.
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