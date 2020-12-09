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Espreso.tvОбществоВо Франции заявили о прогрессе в урегулировании на Донбассе через год после нормандской встречи

Во Франции заявили о прогрессе в урегулировании на Донбассе через год после нормандской встречи

Через год после проведения Парижского саммита в нормандском формате стороны достигли существенных результатов

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Через год после саммита достигнут существенный прогресс", - считают французы.

Там заявили, что впервые после 2015 года прекращение огня в целом соблюдается, что сократило количество жертв.

В МИД напомнили, что произошло несколько обменов пленными.

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Франция заявила, что все еще не выполнены несколько мер.

"Мы призываем все стороны надлежащим образом выполнить свои обязательства и продолжить конструктивные обсуждения в рамках принятой на саммите повестки дня", - говорится в заявлении.

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9 декабря, 2020 среда

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