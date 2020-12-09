Во Франции заявили о прогрессе в урегулировании на Донбассе через год после нормандской встречи
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление МИД Франции.
"Через год после саммита достигнут существенный прогресс", - считают французы.
Там заявили, что впервые после 2015 года прекращение огня в целом соблюдается, что сократило количество жертв.
В МИД напомнили, что произошло несколько обменов пленными.
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Франция заявила, что все еще не выполнены несколько мер.
"Мы призываем все стороны надлежащим образом выполнить свои обязательства и продолжить конструктивные обсуждения в рамках принятой на саммите повестки дня", - говорится в заявлении.
- Напомним, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что политические советники договариваются о проведении саммита Нормандской четверки до конца 2020 года.
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