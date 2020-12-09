В Украину вернулись двое граждан, удерживавшихся в Ираке с 2017 года

В Украину вернулись Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года

Об этом говорится на сайте ОПУ.

"Приветствую Александра и Евгения дома. Поздравляюю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе", - сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поздравил близких и родных вернувшихся людей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что возвращение украинцев состоялось накануне Международного дня прав человека.

"Это напоминание всем нашим гражданам, которые находятся в плену в любом государстве, в том числе в русском плену и на оккупированных частях Украины - Донецкой и Луганской областей и Крыма, и их семьям, что возвращение возможно и обязательно произойдет. И поэтому ждем всех дома", - отметила она.

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