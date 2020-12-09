В Швейцарии избрали президента на 2021 год
9 декабря, 2020, 17:47
Федеральное собрание выбрало Ги Пармелена новым президентом Швейцарии
Об этом сообщает The Local.
Пармелен получил 188 голосов из 202 действительных бюллетеней.
Он заменит с 1 января Симонетту Соммаругу, которая в тот день сложит свои полномочия президента.
Отмечается, что в Швейцарии президент избирается не всенародно, а высшим законодательным органом страны - Федеральным собранием на 1 год.
Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены собрания.
Однако президентский голос является решающим при обсуждении вопросов на уровне правительства.
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