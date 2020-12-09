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Espreso.tvОбществоВ Швейцарии избрали президента на 2021 год

В Швейцарии избрали президента на 2021 год

Федеральное собрание выбрало Ги Пармелена новым президентом Швейцарии

Об этом сообщает The Local.

Пармелен получил 188 голосов из 202 действительных бюллетеней.

Он заменит с 1 января Симонетту Соммаругу, которая в тот день сложит свои полномочия президента.

Отмечается, что в Швейцарии президент избирается не всенародно, а высшим законодательным органом страны - Федеральным собранием на 1 год.

Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены собрания.

Однако президентский голос является решающим при обсуждении вопросов на уровне правительства.

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9 декабря, 2020 среда

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