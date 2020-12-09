В Полтаве установили памятную доску первому главе ОУН Коновальцу

9 декабря, 2020, 16:59

9 декабря в Полтаве, на фасаде школы №34, по случаю столетия создания Украинской военной организации установили памятную доску первому главе Организации украинских националистов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу

Об этом сообщил региональный представитель Украинского института национальной памяти на Полтавщине Олег Пустовгар в Facebook.

Открытие состоялось при участии курсантов военного колледжа, деятелей ОУН, сотрудников областного военкомата.

"Большое уважение и благодарность председателю историко-краеведческого клуба им. Федора Боркивского при городской центральной библиотеке и деятелю ОУН Нине Кирпотиной, которая всесторонне поддержала инициативу Северо-Восточного отдела Института нацпамяти, взяв на себя ношу организации сбора средств, изготовления и церемонии открытия ", - написал Пустовгар.

Евгений Коновалец - военный и политический деятель, полковник Армии УНР, создатель и глава формации Сечевых стрельцов, комендант УВО, первый глава Организации украинских националистов, один из идеологов украинского национализма.