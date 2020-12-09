В Полтаве установили памятную доску первому главе ОУН Коновальцу
Об этом сообщил региональный представитель Украинского института национальной памяти на Полтавщине Олег Пустовгар в Facebook.
Открытие состоялось при участии курсантов военного колледжа, деятелей ОУН, сотрудников областного военкомата.
"Большое уважение и благодарность председателю историко-краеведческого клуба им. Федора Боркивского при городской центральной библиотеке и деятелю ОУН Нине Кирпотиной, которая всесторонне поддержала инициативу Северо-Восточного отдела Института нацпамяти, взяв на себя ношу организации сбора средств, изготовления и церемонии открытия ", - написал Пустовгар.
Евгений Коновалец - военный и политический деятель, полковник Армии УНР, создатель и глава формации Сечевых стрельцов, комендант УВО, первый глава Организации украинских националистов, один из идеологов украинского национализма.
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