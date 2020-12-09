В Полтаве горит историческое здание кинотеатра имени Котляревского

9 декабря, 2020, 08:56

9 декабря в 4:30 утра в Полтаве на улице Соборности, 31 в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр) возник пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Общая площадь пожара около 600 м кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 44 человек личного состава и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.

Горит историческое здание кинотеатра имени Котляревского. В сооружения обвалилась крыша.

По данным спасателей, ликвидация пожара продолжается.

О причинах пожара пока неизвестно.

По информации свидетелей, которых цитирует издание " Полтавщина ", "сначала огонь вспыхнул в ресторане" Терраса ", дальше он перевернулся на ночной клуб" Версаль "и караоке" Граммофонъ "- последней загорелась новая пристройка".

Движение в центре города, с улиц Небесной Сотни и Европейской перекрыто.

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