В Полтаве горит историческое здание кинотеатра имени Котляревского
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Общая площадь пожара около 600 м кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 44 человек личного состава и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
Горит историческое здание кинотеатра имени Котляревского. В сооружения обвалилась крыша.
По данным спасателей, ликвидация пожара продолжается.
О причинах пожара пока неизвестно.
По информации свидетелей, которых цитирует издание " Полтавщина ", "сначала огонь вспыхнул в ресторане" Терраса ", дальше он перевернулся на ночной клуб" Версаль "и караоке" Граммофонъ "- последней загорелась новая пристройка".
Движение в центре города, с улиц Небесной Сотни и Европейской перекрыто.
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