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Espreso.tvОбществоВ новом законе о е-декларировании надо усилить ответственность за недостоверные данные, - посол ЕС в Украине

В новом законе о е-декларировании надо усилить ответственность за недостоверные данные, - посол ЕС в Украине


фото: Flickr
Ответственность в новом законе о е-декларировании нужно усиливать

Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас, передает Центр противодействия коррупции.

Он назвал "шагом вперед" новый закон о е-декларировании должностных лиц.

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"Наша позиция заключается в том, что этот закон нужно совершенствовать и усиливать. ЕС это четко отмечает, и поддержка со стороны ЕС по борьбе с коррупцией в Украине является твердой", - сказал Маасикас.

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