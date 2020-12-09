В новом законе о е-декларировании надо усилить ответственность за недостоверные данные, - посол ЕС в Украине

9 декабря, 2020, 22:40

Ответственность в новом законе о е-декларировании нужно усиливать

Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас, передает Центр противодействия коррупции.

Он назвал "шагом вперед" новый закон о е-декларировании должностных лиц.

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"Наша позиция заключается в том, что этот закон нужно совершенствовать и усиливать. ЕС это четко отмечает, и поддержка со стороны ЕС по борьбе с коррупцией в Украине является твердой", - сказал Маасикас.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.