В Киеве четверо мужчин похитили юриста с целью уплаты "долга" в $800 тысяч

Об этом сообщила полиция.

"Причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга - $800 тыс. Четверо фигурантов, двое из которых иностранцы, задержаны", - говорится в сообщении.

8 декабря около 13 часов на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение в дежурную часть полиции Киева поступило от свидетеля происшествия.

Для розыска автомобиля. указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план.

Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный человек. Четырех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения следственных действий.

В настоящее время известно, что пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину в условленное место. Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись. По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс.

Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.