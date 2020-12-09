В Германии зафиксирован максимальный показатель смертей от COVID-19 за сутки
9 декабря, 2020, 11:22
В Германии зафиксирован максимальный показатель летальных случаев от коронавируса в сутки - 590 человек
Об этом сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI), передает DW .
"В Германии зафиксирован максимальный показатель летальных случаев от коронавируса: за минувшие сутки в ФРГ умерли 590 человек. Общее количество смертельных случаев возросло до 19 932", - говорится в сообщении.
Общее количество заражений в Германии со времени начала эпидемии выросла до почти 1,2 млн человек - на 20 815 больше сутки.
Уровень заражения за прошедшие семь дней составил 149,1 случая на 100 тыс. человек - значительно выше критической отметки в 50 случаев, установленной политиками и органами здравоохранения.
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