В 2021 году военнослужащих ВМС Украины будут тренировать специалисты из США, Великобритании, Канады, Швеции и Дании

9 декабря, 2020, 22:49

Представители Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обсудили с представителями штаба британской тренировочной миссии "Орбитал" координацию совместных мероприятий на следующий 2021 год

Об этом сообщает АрмияInform.

На встрече, состоявшейся в Одессе, обсуждались вопросы подготовки личного состава и подразделений ВМС ВСУ с привлечением иностранных инструкторов. Штаб миссии "Орбитал" взял на себя функции координации и обеспечения мероприятий для ВМС ВС Украины, предложенных государствами-партнерами.

Предполагается, что в 2021 году к курсам по подготовке личного состава и подразделений ВМС ВСУ привлекут специалистов из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании.

Приоритетом для украинского флота сейчас является подготовка корабельно-катерного состава, подразделений морской пехоты и оперативная подготовка штабных офицеров. Значительное внимание планируется уделить подготовке инструкторов ВМС ВСУ по разным направлениям.

По словам представительницы командования подготовки Командования ВМС ВСУ Оксаны Сторожук, в 2021 году для личного состава флотилии и Морского командования ВМС ВСУ запланированы курсы по подготовке вахтенных офицеров, вопросам освещения надводной обстановки, логистического и оперативного планирования, а также менторская помощь по вопросам борьбы за живучесть корабля .

"Для морской пехоты спланированы курсы по подготовке снайперов, контрснайперской борьбы, амфибийных операций и практических действий в урбанизированной местности и в условиях плохой видимости. Кроме того, ожидается, что будут курсы подготовки для морской и инструкторов водолазные школы", - отметила Сторожук.

Во время визита британские партнеры осмотрели инфраструктуру частей и подразделений ВМС ВСУ, личный состав которых привлекут к мероприятиям в рамках операции "Орбитал".

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