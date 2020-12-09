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Espreso.tvЭкономикаУкраинцы смогут получить "карантинные" выплаты от государства до конца года, - Шмыгаль

Украинцы смогут получить "карантинные" выплаты от государства до конца года, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Украинский бизнес и наемные работники смогут получить государственную помощь в связи с усилением карантина в декабре этого года

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Правительство сегодня примет соответствующие нормативные документы для того, чтобы украинцы просто и прозрачно получили такие выплаты уже в декабре этого года", - сказал Шмыгаль.

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