Украинцы смогут получить "карантинные" выплаты от государства до конца года, - Шмыгаль

9 декабря, 2020, 16:05

Украинский бизнес и наемные работники смогут получить государственную помощь в связи с усилением карантина в декабре этого года

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Правительство сегодня примет соответствующие нормативные документы для того, чтобы украинцы просто и прозрачно получили такие выплаты уже в декабре этого года", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4430, который предусматривает списание предпринимателям и населению налоговых долгов до 3060 грн.

Также, Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский проект закона №4429, который предусматривает предоставление 8 тыс. грн государственной помощи физическим лицам-предпринимателям в случае введения локдауна.

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