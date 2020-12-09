Украина и ряд других стран не смогут закупить достаточно вакцины от COVID-19 - международные организации

9 декабря, 2020, 18:23

Несколько международных организаций заявили, что у более бедных стран мало шансов получить вакцину в ближайшее время, ведь богатые страны закупили огромные объемы вакцины еще на стадии разработки

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что группа People's Vaccine Alliance, в которую входят "Международная амнистия", "Оксфам", "Глобальная справедливость сейчас" и Frontline AIDS заявили, что почти в 70 странах мира вакцину сможет получить только один человек из десяти.

"Богатые страны тем временем уже заключили контракты на закупку стольких различных вакцин (большинство еще не лицензированы), что теоретически могут прививать всех своих граждан трижды", - говорится в сообщении.

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Так, Украину назвали среди тех, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Как отмечается, Украина и многие другие полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

"Нельзя, чтобы человек был лишен доступа к вакцине в зависимости только от того, в какой стране он живет, или от количества денег у него в кармане. Но если не будет значительных изменений, то миллиарды людей в мире в ближайшие годы не смогут получить безопасных и действенных вакцин от COVID-19", - отметила представительница "Оксфам" Анна Марриотт.

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В свою очередь организации призвали фармацевтические компании, которые работают над вакцинами от коронавируса, через ВОЗ открыть доступ к своим технологиям и интеллектуальной собственности, чтобы вакцины могли производиться массово и были доступны для всех, кому они нужны.

В People's Vaccine Alliance заявили, что правительства должны гарантировать бесплатное и справедливое распределение вакцин по принципу необходимости.

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