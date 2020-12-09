Украина призвала иностранцев не участвовать в незаконной приватизации крымского винзавода "Массандра"

9 декабря, 2020, 18:25

МИД Украины выразил протест из-за "приватизации" концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", которую пытаются провести россияне в оккупированном Крыму

Об этом заявила пресс-служба министерства.

Там заявили, что РФ нарушает нормы международного права, согласно которому не должна допускаться государством-оккупантом национализация или дальнейшая "приватизация" имущества.

"Любое отчуждение имущества украинского Государственного концерна "Массандра" является преступлением", - говорится в сообщении.

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Правоохранители расследуют дело по факту незаконной национализации концерна оккупантами.

"Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой приватизации и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным концерном до момента возврата его в управление Украины", - заявили в ведомстве.