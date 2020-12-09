Украина призвала иностранцев не участвовать в незаконной приватизации крымского винзавода "Массандра"
Об этом заявила пресс-служба министерства.
Там заявили, что РФ нарушает нормы международного права, согласно которому не должна допускаться государством-оккупантом национализация или дальнейшая "приватизация" имущества.
"Любое отчуждение имущества украинского Государственного концерна "Массандра" является преступлением", - говорится в сообщении.
Читайте также: В оккупированном Крыму продают винзавод "Массандра"
Правоохранители расследуют дело по факту незаконной национализации концерна оккупантами.
"Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой приватизации и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным концерном до момента возврата его в управление Украины", - заявили в ведомстве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb