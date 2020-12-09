УЕФА решил судьбу сорванного из-за расистского скандала матча Лиги чемпионов

9 декабря, 2020, 09:19

Матч Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истамбулом", который прервали из-за некорректного высказывания румынского арбитра, доигрывают сегодня, 9 декабря

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Матч 6-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истамбулом" доигрывают сегодня в Париже. Игра начнется в 19:55, с 14-й минуты. На матче будет работать новая бригада арбитров во главе с Данни Маккели из Нидерландов.

Накануне игра была прервана из-за, якобы, расистского высказывания резервного румынского арбитра Себастьяна Колческу, который назвал одного из тренеров турецкого клуба Пьера Вебо "черным парнем".

УЕФА начал относительно инцидента расследование.

На матче работали судьи из Румынии. Рефери Овидиу Хацеган и его ассистенты - Октавиан Шоврим и Себастьян Георге. Колческу выполнял функции четвертого арбитра.

Напомним, 8 декабря матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истанбулом" остановили из-за расистского скандала.

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