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Espreso.tvМирУ премьера Молдовы Кику подтвердили COVID-19

У премьера Молдовы Кику подтвердили COVID-19


фото: reuters
У премьер-министра Молдовы Иона Кику обнаружили коронавирус

Об этом сообщает TV8 .

Тест, который сделали Кику, из-за наличия симптомов коронавируса, показал положительный результат.

Все обязанности он будет выполнять дистанционно.

Как отмечается, 7 декабря, Кику принял участие в еженедельной встречи с председателем парламента Зинаидой Гречаный и действующим президентом Игорем Додоном.

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