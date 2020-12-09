У премьера Молдовы Кику подтвердили COVID-19
9 декабря, 2020, 14:02
У премьер-министра Молдовы Иона Кику обнаружили коронавирус
Об этом сообщает TV8 .
Тест, который сделали Кику, из-за наличия симптомов коронавируса, показал положительный результат.
Все обязанности он будет выполнять дистанционно.
Как отмечается, 7 декабря, Кику принял участие в еженедельной встречи с председателем парламента Зинаидой Гречаный и действующим президентом Игорем Додоном.
- Напомним, експрезидент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет от осложнений из-за коронавируса .
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