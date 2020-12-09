Требуют отставки Шмыгаля и Тарана: на Банковой митингуют военные пенсионеры и горняки

9 декабря, 2020, 12:11

Под Офисом президента Украины проходит акция протеста военных пенсионеров

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Акция военных пенсионеров началась под Домом офицеров на улице Грушевского. Сейчас они пришли под здание ОПУ. Одновременно там проходит акция протеста представителей профсоюза горняков с Кировоградщины и Днепропетровской области.

Горняки заявляют о невыплате зарплат и остановке предприятия. Пенсионеры требуют отставки премьерминистра Дениса шныряли и министра обороны Андрея Тарана.

Отметим, что 3 декабря в парламенте в первом чтении приняли проект закона "О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы". Законопроект предусматривает увеличение максимальной пенсии для бывших военных с 70%, которые были раньше, до 90% денежного обеспечения, в согласовании занятых ранее должностях, однако Кабмин выступает против. Якобы из-за того, что инициаторы этого представления не подали соответствующих предложений об изменениях в бюджете в 2021 год. В Минфине сообщают, что не смогут обеспечить реализацию этого законопроекта.

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