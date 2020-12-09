Традиционную перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году

9 декабря, 2020, 14:40

Кабинет министров планирует согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения всеукраинской переписи населения в 2023 году

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во время онлайн-конференции "Перепись населения на основе реестров в Украине: вызовы, возможности, дальнейшие шаги", передает Укринформ.

"Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о всеукраинской переписи населения, которым вводится новый метод проведения переписи населения - перепись на основе сведений, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах, реестрах ... Перепись населения по реестрам - обозримое будущее, которого нам не избежать ", - отметил он.

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На заседании правительства 9 декабря министры рассмотрят проект постановления, которым предусмотрено начать подготовку к традиционной переписи населения в 2023 году.

В свою очередь, Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году.

Справка: Традиционный способ проведения переписи - это поквартирный обход домохозяйств переписчиками с бумажными анкетами или планшетами. В то же время людям дается возможность самостоятельно предоставить информацию о себе по телефону или через интернет.

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