Суд возобновил рассмотрение дела об отмене национализации ПриватБанка по требованию Коломойского
Об этом сообщает Зеркало недели.
Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию ООО "Солид Днепр", связанного с олигархом Игорем Коломойским. Таким образом, суд возобновил рассмотрение дела о признании национализации незаконной.
Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют возвращения их долей в банке. До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
Дело было приостановлено в октябре 2019 года до окончания рассмотрения дела о правомерности национализации в апелляционном суде.
Теперь решение Северного апелляционного суда фактически разблокировало рассмотрение производства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb