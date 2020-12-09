Суд возобновил рассмотрение дела об отмене национализации ПриватБанка по требованию Коломойского

9 декабря, 2020, 22:18

Апелляционный суд возобновил рассмотрение об отмене национализации ПриватБанка

Об этом сообщает Зеркало недели.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию ООО "Солид Днепр", связанного с олигархом Игорем Коломойским. Таким образом, суд возобновил рассмотрение дела о признании национализации незаконной.

Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют возвращения их долей в банке. До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Дело было приостановлено в октябре 2019 года до окончания рассмотрения дела о правомерности национализации в апелляционном суде.

Теперь решение Северного апелляционного суда фактически разблокировало рассмотрение производства.