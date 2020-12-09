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Espreso.tvОбществоСуд возобновил рассмотрение дела об отмене национализации ПриватБанка по требованию Коломойского

Суд возобновил рассмотрение дела об отмене национализации ПриватБанка по требованию Коломойского

Апелляционный суд возобновил рассмотрение об отмене национализации ПриватБанка

Об этом сообщает Зеркало недели.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию ООО "Солид Днепр", связанного с олигархом Игорем Коломойским. Таким образом, суд возобновил рассмотрение дела о признании национализации незаконной.

Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют возвращения их долей в банке. До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Дело было приостановлено в октябре 2019 года до окончания рассмотрения дела о правомерности национализации в апелляционном суде.

Теперь решение Северного апелляционного суда фактически разблокировало рассмотрение производства.

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