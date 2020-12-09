Суд отказал Януковичу в вызове на избрании ему меры пресечения по делу расстрелов на Майдане

9 декабря, 2020, 23:03

Бывший президент Виктор Янукович не будет участвовать в заседании по мере пресечения для него в деле о расстрелах участников Революции Достоинства

Решение принял судья Печерского райсуда Киева Валерий Пидпалый, передает УНИАН.

Судья не удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича о вызове на судебное заседание экс-президента по избранию ему меры пресечения и дистанционного участия в заседании.

Следственный судья сослался на статью 193 УПК, согласно которой процедура заочного избрания меры пресечения не предусматривает вызова подозреваемого в суд.

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Пидпалый отметил, что Янукович не лишен права на защиту, поскольку его интересы представляют адвокаты.