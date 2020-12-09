Суд отказал Януковичу в вызове на избрании ему меры пресечения по делу расстрелов на Майдане
9 декабря, 2020, 23:03
Бывший президент Виктор Янукович не будет участвовать в заседании по мере пресечения для него в деле о расстрелах участников Революции Достоинства
Решение принял судья Печерского райсуда Киева Валерий Пидпалый, передает УНИАН.
Судья не удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича о вызове на судебное заседание экс-президента по избранию ему меры пресечения и дистанционного участия в заседании.
Следственный судья сослался на статью 193 УПК, согласно которой процедура заочного избрания меры пресечения не предусматривает вызова подозреваемого в суд.
Читайте также: Янукович хочет 9 декабря принять участие в заседании суда о его аресте, - адвокат
Пидпалый отметил, что Янукович не лишен права на защиту, поскольку его интересы представляют адвокаты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb