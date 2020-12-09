Суд арестовал породистых лошадей бизнесмена Андрея Белого

8 декабря, 2020, 19:45

В финансовой компании "Гелиос" заявляют - должнику рано или поздно придется платить по своим обязательствам

Несколько лет назад бизнесмен, президент Ассоциации конного спорта Киевской области Андрей Белый взял кредит в банке, который позже обанкротился. И после того предприниматель перестал выплачивать долг. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на аукционе продал права требования по кредитам финансовой компании "Гелиос". Которая теперь продолжает истребовать долг Андрея Белого.

"Общая задолженность группы компаний, принадлежащих Андрею Белому, перед банками составляет около 20 миллионов долларов. На сегодняшний день эта задолженность передана финансовой компании "Гелиос" с целью дальнейшего взыскания. Кроме того, за часть задолженности есть личное поручительство Андрея Белого - ориентировочно на 50 млн гривен", - рассказывает адвокат Артем Подольский.

Суд начал исполнительное производство. В рамках которого, в частности, арестованы породистые лошади - актив, который Андрей Белый не успел скрыть. Три лошади кредиторы обнаружили на базе в селе Стецьковка Сумской области.

"Государственный реестр" животноводства подтвердил, что эти лошади находятся на конной базе в селе Стецьковка. Мы намерены арестовать их и транспортировать на территорию другой базы", - заявил Артем Подольский.

Когда чиновники пришли описывать имущество на конной базе, то владелец и работники начали сопротивляться. Судебного исполнителя и юриста финансовой компании в помещение конюшни не пускали. Пришлось вызвать полицию. Поэтому когда через 5 часов кредиторам таки позволили осуществить опись имущества, чипированных лошадей Андрея Белого в помещении не обнаружили. Не исключено, что за время тяжбы копытных могли скрыть - перевести в другое место. Впрочем, в финансовой компании "Гелиос" подчеркивают: рано или поздно платить по своим обязательствам должнику придется.