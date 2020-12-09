Сегодня очень модно видеть расизм везде, - финалист Лиги Европы о скандальном матче ЛЧ
Об этом сообщает Marca.
По словам Жезуса, расизм замечают только если это касается людей негроидной расы.
"Я не знаю, что там произошло и что именно было сказано, но сегодня очень модно видеть расизм буквально повсюду. У меня есть право иметь свое мнение и высказывать его. Сегодня все, что ты скажешь в адрес темнокожего человека является расизмом, а в адрес белого - уже нет. Это мнение активно насаждают во всем мире", - сказал португалец.
В период с 2009-го по 2015-й год Жорже Жезус тренировал португальскую "Бенфику", и дважды выводил команду в финал Лиги Европы, однако уступил в 2013-м году лондонскому "Челси", а в 2014-м испанской "Севильи".
В августе 2020-го Жезус вернулся в "Бенфику".
- Напомним, 8 декабря матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истанбулом" остановили из-за расистского скандала.
- Матч Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истамбулом" доигрывают сегодня, 9 декабря.
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