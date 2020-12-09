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Espreso.tvСпортСегодня очень модно видеть расизм везде, - финалист Лиги Европы о скандальном матче ЛЧ

Сегодня очень модно видеть расизм везде, - финалист Лиги Европы о скандальном матче ЛЧ


фото: Getty Images
Главный тренер португальской "Бенфики" Жорже Жезус убежден, что сейчас очень модно везде видеть расизм

Об этом сообщает Marca.

По словам Жезуса, расизм замечают только если это касается людей негроидной расы.

"Я не знаю, что там произошло и что именно было сказано, но сегодня очень модно видеть расизм буквально повсюду. У меня есть право иметь свое мнение и высказывать его. Сегодня все, что ты скажешь в адрес темнокожего человека является расизмом, а в адрес белого - уже нет. Это мнение активно насаждают во всем мире", - сказал португалец.

В период с 2009-го по 2015-й год Жорже Жезус тренировал португальскую "Бенфику", и дважды выводил команду в финал Лиги Европы, однако уступил в 2013-м году лондонскому "Челси", а в 2014-м испанской "Севильи".

В августе 2020-го Жезус вернулся в "Бенфику".

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