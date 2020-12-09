СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению "прослушек"

9 декабря, 2020, 17:51

Правоохранители разоблачили подпольное производство специальных технических средств получения информации, которые используются для прослушки мобильных телефонов

О пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, незаконное производство наладили представители одной из коммерческих структур. Продукцию изготавливали на базе технологических ресурсов предприятия.

Готовый товар подозреваемые реализовывали через наработанные личные связи и заинтересованных клиентов.

"Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов нелегального бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан", - добавили в ведомстве.

В рамках уголовного производства по статье "незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации" проводится досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Фото: ssu.gov.ua

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