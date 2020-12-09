СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению "прослушек"
О пресс-служба СБУ.
По предварительным данным, незаконное производство наладили представители одной из коммерческих структур. Продукцию изготавливали на базе технологических ресурсов предприятия.
Готовый товар подозреваемые реализовывали через наработанные личные связи и заинтересованных клиентов.
"Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов нелегального бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан", - добавили в ведомстве.
В рамках уголовного производства по статье "незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации" проводится досудебное расследование.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
Фото: ssu.gov.ua
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