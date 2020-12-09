Россияне не спешат вакцинироваться "Спутником", - ВВС

9 декабря, 2020, 10:11

По данным журналистов, около 24% добровольцев, которые были привиты российской вакциной "Спутник V", испытывают побочные эффекты

Об этом сообщает ВВС.

Сторонники использования российской вакцины утверждают, что она гарантирует 95% защиты от коронавируса, ставя предложение России наряду с вакцинами в США и Европе. Но обнародованные до сих пор данные базируются лишь на промежуточных результатах. Речь идет о 39 испытаний.

"Мы надеемся, что вакцина эффективна, но трудно доверять некоторым цифрам", - утверждает Светлана Завидова, организация которой контролирует клинические испытания в России.

Она также говорит, что разработчики спутник ввели себе собственную вакцину и продукт был зарегистрирован для использования после таких ограниченных испытаний.

"Мы не видим смысла в такой поспешности, кроме как провозглашение того, что мы побеждаем остальной мир. Я думаю, что существует борьба между учеными и политиками, и последние побеждают", - говорит Завидова.

Как и другие страны, Россия представляет свои результаты испытаний внешний группе экспертов для анализа.

"Я слышал промежуточные отчеты и могу сказать, что Спутник может дать кратковременный иммунный ответ", - сказал доктор Александр Румянцев.

В сентябре он сам получил вакцину и сейчас может похвастаться большим количеством антител, хотя, по его словам, невозможно сказать по данным испытаний, сколько продлится защиту.

"Нам нужно больше наблюдений. Я думаю, мы будем это знать лишь весной", - сказал врач.

Около 24% добровольцев при этом испытывают побочные эффекты, признаются российские специалисты.

В вакцины были также проблемы другого рода. Разработчики хвастались, что десятки миллионов доз будут готовы в этом году, но им пришлось уменьшить ожидания.

Российская вакцина содержит две различные инъекции. Ее разработчики настаивают, что это делает вакцину более эффективной, но это также создает дополнительное давление на производителей.

"Россия взяла на себя безумное задание", - говорит медицинский предприниматель Дмитрий Морозов.

Он говорит, что биотехнологические фирмы с самого начала разработки вакцины должны быть привлечены к консультациям по практическим вопросам.

"Они удвоили работу для нас. Это похоже на то, что вам нужно сделать две машины, чтобы двигаться вперед, но они разные: джип и мини-автобус", - объясняет он.

Несмотря на это, Морозов уверен, что его фирма "Биокад" может производить "миллионы" доз Спутника. Ее испытательные партии сейчас находятся в Москве, ожидая получения разрешения. Но даже когда производственные линии заработают, может возникнуть другая проблема, с которой нужно бороться.

Журналисты ВВС видели всего несколько человек, которым делали инъекции в первый день «массовой» вакцинации.

Российская "Новая газета" описала подобные сцены в другой московской клинике. По данным газеты, медсестре пришлось выбросить несколько вакцин, когда она разморозили их, и никто не пришел.

Похоже, что многие россияне решили повременить с вакцинированием, пишет ВВС.

"Сейчас многие люди не верят в вакцину", - сказала Завидова, комментируя такую ситуацию.