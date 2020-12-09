Разумкова: Рада не будет прекращать работу во время жестокого карантина в январе
Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире 5 канала, передает РБК-Украина .
По его словам, парламент будет работать во время усиленного карантина в январе.
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"У меня нет пока окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать. Потому что Верховная Рада во время коронавируса не шла на карантин ни разу", - отметил он.
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Разумков добавил, что во время пандемии парламент менял график работы, работал в комитетах и меньше собирался в зале пленарных заседаний, чтобы уменьшить распространение коронавируса.
"Это не влияло на процесс и решения, которые принимались в Верховной Раде", - добавил он.
- Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантин в Украине с 8 по 24 января.
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