"Интер" - "Шахтер": Где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов

9 декабря, 2020, 07:55

Сегодня, 9 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов миланский "Интер" примет донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 5-м туре "Шахтер" победил "Реал" в Киеве со счетом 2: 0. А "Интер" на выезде одолел менхенгладбахской "Боруссию" - 3: 2.

Перед последним туром "Шахтер" 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов имеет и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинском. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Сегодня, 9 декабря, "Шахтер" сыграет против "Интера", а "Боруссия" встретится с "Реалом". Матчи начнутся в 22:00.

Лига чемпионов

6-й тур

9 декабря

Группа B

"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

Милан, стадион "Сан Сиро"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

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