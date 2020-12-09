"Интер" - "Шахтер": Где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 5-м туре "Шахтер" победил "Реал" в Киеве со счетом 2: 0. А "Интер" на выезде одолел менхенгладбахской "Боруссию" - 3: 2.
Перед последним туром "Шахтер" 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов имеет и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинском. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.
Сегодня, 9 декабря, "Шахтер" сыграет против "Интера", а "Боруссия" встретится с "Реалом". Матчи начнутся в 22:00.
Лига чемпионов
6-й тур
9 декабря
Группа B
"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
Милан, стадион "Сан Сиро"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
- 1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2: 0 .
- В другом матче менхенгладбахская "Боруссия" проиграла миланскому "Интеру" со счетом 2: 3.
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