 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Интер" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Интер" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Букмекеры считают итальянский "Интер" безоговорочным фаворитом матча Лиги чемпионов против "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы считают миланцев фаворитами решающего матча Лиги чемпионов. На победу "Интера" они предлагают коэффициент 1,28, на ничью дают 6,25, а в выигрыш "Шахтера" не верят - 9,25.

Перед заключительным туром ЛЧ "Шахтер" 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов набрал и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинском. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером является менхенгладбахская "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня в Милан и начнется в 22:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать