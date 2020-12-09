"Интер" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

9 декабря, 2020, 12:55

Букмекеры считают итальянский "Интер" безоговорочным фаворитом матча Лиги чемпионов против "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы считают миланцев фаворитами решающего матча Лиги чемпионов. На победу "Интера" они предлагают коэффициент 1,28, на ничью дают 6,25, а в выигрыш "Шахтера" не верят - 9,25.

Перед заключительным туром ЛЧ "Шахтер" 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов набрал и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинском. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером является менхенгладбахская "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня в Милан и начнется в 22:00.

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с "Интером" .

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