"Такую инициативу правительству будет реализовать нелегко": Кличко поставил под сомнение возможность массового тестирования в Украине

9 декабря, 2020, 13:41

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "не видит возможностей" у государства провести массовое тестирование в Киеве и всех крупных городах Украины

Об этом Кличко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Как недавно заявил премьер-министр, правительство готовит проект массового тестирования. Его якобы хотят провести в Киеве и всех крупных городах Украины. По мнению специалистов, такое тестирование сможет выявить более 25-30% бессимптомных носителей вируса. Но такую инициативу правительству будет реализовать нелегко. Сделать ПЦР тесты сразу миллионам людей в Украине сейчас почти нереально ", - сказал Кличко.

Он объяснил это отсутствием необходимого количества ПЦР-тестов, а также передвижных лабораторий и специалистов, которые в них работали.

"И, к сожалению, таких возможностей у государства я сегодня не вижу", - подчеркнул мэр.

При этом он добавил, что Киев по сравнению со всеми другими городами Украины делает наибольшее количество тестирований - более 400 тестов на 100 тыс. населения.

Напомним, в начале декабря премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил , что Кабмин готовит проект тотального тестирования на COVID-19.