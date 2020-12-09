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Espreso.tvОбществоПравительство назначило нового главу ГФС

Правительство назначило нового главу ГФС


фото: epravda
Кабмин назначил Вадима Мельника на должность председателя Государственной фискальной службы Украины

Об этом сообщает ЭП.

Мельник - с 2000-го по 2001 год исполнял обязанности старшего следователя следственной группы налоговой милиции Васильковской ОГНИ Киевской области. Возглавлял управление по расследованию особо важных дел, также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФСУ. Позже Мельник это управление возглавил.

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