Оккупанты 6 раз нарушили "перемирие" на Донбассе, ВСУ сбили вражеский беспилотник
9 декабря, 2020, 18:41
9 декабря в зоне ООС оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Неподалеку Талаковки оккупационные войска дважды открывали огонь из гранатометов. Вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета.
Для корректировки враг применил квадрокоптер со стороны населенного пункта Минеральное. Украинские военные его сбили.
Боевых потерь и ранений среди военных нет.
Также, выявлен факт обустройства оккупантами позиций в районе Водяного. Вблизи Луганского, для инженерного обустройства позиций, оккупанты провели три подрыва.
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