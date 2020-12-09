Оккупанты 6 раз нарушили "перемирие" на Донбассе, ВСУ сбили вражеский беспилотник

9 декабря, 2020, 18:41

9 декабря в зоне ООС оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Талаковки оккупационные войска дважды открывали огонь из гранатометов. Вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета.

Для корректировки враг применил квадрокоптер со стороны населенного пункта Минеральное. Украинские военные его сбили.

Боевых потерь и ранений среди военных нет.

Также, выявлен факт обустройства оккупантами позиций в районе Водяного. Вблизи Луганского, для инженерного обустройства позиций, оккупанты провели три подрыва.