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Espreso.tvСпортНочной кошмар "Барсы" Роналду забил 14 голов в 13 матчах на "Камп Ноу"

Ночной кошмар "Барсы" Роналду забил 14 голов в 13 матчах на "Камп Ноу"


фото: Getty Images
Португальский форвард Криштиану Роналду сделал за "Ювентус" дубль в матче с "Барселоной" и довел счет своих голов на стадионе "Камп Ноу" до 14

Об этом сообщает Goal в twitter.

В игре 6-го тура Лиги чемпионов Роналду дважды забил с пенальти и помог своей команде победить 3: 0.

Всего за последние 13 игр против каталонцев на "Камп Ноу" португалец отправил в ворота соперника 14 голов. Роналду 8 декабря играл на этом стадионе впервые с мая 2018 года. Он забил и в предыдущей встрече, выступая за "Реал".

Таким образом, "Барселона" стала командой, в ворота которой португалец забил больше голов в гостевых матчах.

В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард провел за "Ювентус" 10 встреч во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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