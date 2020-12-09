Ночной кошмар "Барсы" Роналду забил 14 голов в 13 матчах на "Камп Ноу"

9 декабря, 2020, 10:37

Португальский форвард Криштиану Роналду сделал за "Ювентус" дубль в матче с "Барселоной" и довел счет своих голов на стадионе "Камп Ноу" до 14

Об этом сообщает Goal в twitter.

В игре 6-го тура Лиги чемпионов Роналду дважды забил с пенальти и помог своей команде победить 3: 0.

Всего за последние 13 игр против каталонцев на "Камп Ноу" португалец отправил в ворота соперника 14 голов. Роналду 8 декабря играл на этом стадионе впервые с мая 2018 года. Он забил и в предыдущей встрече, выступая за "Реал".

Таким образом, "Барселона" стала командой, в ворота которой португалец забил больше голов в гостевых матчах.

В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард провел за "Ювентус" 10 встреч во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

After his brace against Barcelona, Ronaldo has now scored 14 goals at the Camp Nou in all competitions, more than at any other away stadium in his club career pic.twitter.com/hZzHFsUB1S - Goal (@goal) December 9, 2020

Напомним, 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" победил испанскую "Барселону" со счетом 3: 0.

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