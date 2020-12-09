Не отвечает "хорошей лабораторной практике": МЗ Турции исключил лицензирование российской вакцины "Спутник-V"

9 декабря, 2020, 17:22

Турция исключила покупку российской вакцины от COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает ЕП.

Он отметил, что вакцина не соответствует условиям "хорошей лабораторной практики".

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"Россия не смогла этого сделать. Поэтому ВОЗ и весь мир не смогли приобрести эту вакцину. Эта вакцина также не может получить у нас лицензию. Поэтому это вне нашей сферы интересов", - сказал он.

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Коджа сказал, что Турция нуждается в вакцине для 50 млн человек к концу апреля.