Не отвечает "хорошей лабораторной практике": МЗ Турции исключил лицензирование российской вакцины "Спутник-V"
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает ЕП.
Он отметил, что вакцина не соответствует условиям "хорошей лабораторной практики".
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"Россия не смогла этого сделать. Поэтому ВОЗ и весь мир не смогли приобрести эту вакцину. Эта вакцина также не может получить у нас лицензию. Поэтому это вне нашей сферы интересов", - сказал он.
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Коджа сказал, что Турция нуждается в вакцине для 50 млн человек к концу апреля.
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