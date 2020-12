Нацкомиссия по ценным бумагам допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

9 декабря, 2020, 09:56

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft и Visa

Соответствующие решения опубликованы на сайте НКЦБФР.

Согласно информации на сайте, НКЦБФР допустила к обращению в Украине акции шести компаний: Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc. и Advanced Micro Devices Inc.

Кроме того, Комиссия также допустила к обращению в Украине инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

