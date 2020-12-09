НАБУ задержало чиновника Госгеокадастра на попытке дать $170 тыс. взятки руководителю службы

9 декабря, 2020, 15:28

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало чиновника Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра на попытке дать взятку на общую сумму $170 тыс. руководителю службы

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, 9 декабря НАБУ совместно со Службой безопасности Украины задержали с поличным двух человек, которые несколькими траншами дали $52 тыс. взятки главе Госжгеокадастра.

"Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

Среди задержанных - и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицо-посредник в передаче неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

По данным следствия, первую часть взятки в размере $26,9 тыс. главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Взяткодатели были разоблачены 9 декабря во время передачи второго транша взятки в размере $25 тыс.

"Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Поэтому, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предпримут все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияние", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с сентября 2020 года.

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