На зависть молодым: выставочный бой Тайсон - Джонс принес баснословные прибыли

9 декабря, 2020, 10:10

Поединок американских легенд бокса Майка Тайсона и Роя Джонса принес организаторам $ 80 млн

Об этом сообщает BoxingScene .

По данным стриминговои платформы Triller, которая показала бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса в США, прибыль от трансляции составил около $ 80 млн.

В общем право посмотреть прямую трансляцию по цене $ 49,99 приобрели 1,6 млн пользователей.

По контракту на бой, который организаторы предоставили в Спортивную комиссию Калифорнии, Тайсон и Джонс получили за поединок гарантированные гонорары в $ 1 млн, также им заплатят отчисления от трансляции.

Напомним, 29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом , который зафиксировали судьи по итогам их боя.

Платную трансляцию выставочного боя американских ветеранов бокса Майка Тайсона и Роя Джонса посмотрели 1,2 млн американцев .

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