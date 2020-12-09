На европейское агентство, которое сертифицирует вакцины от коронавируса, осуществлена кибератака

9 декабря, 2020, 21:37

Агентство ЕС по лекарственным средствам, которое сертифицирует вакцины от COVID-19, пострадало от хакерской атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Европейское агентство лекарственных средств стало объектом кибератаки. Агентство быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими структурами", - говорится в сообщении.

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В агентстве сейчас идет проверка нескольких вакцин, которые после одобрения должны выйти на рынок стран ЕС.

Агентство до 29 декабря планирует решить, утверждать ли вакцину от Pfizer и BioNTech в Евросоюзе.