Минздрав планирует подать вторую заявку на получение вакцины от коронавируса 14 декабря, - Шмыгаль
9 декабря, 2020, 16:21
Министерство здравоохранения 14 декабря подаст вторую заявку на получение вакцины от COVID-19 по глобальному механизму COVAX
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Министерство здравоохранения на прошлой неделе уже направило первую часть заявки для получения вакцин в рамках инициативы COVAX. Были сформированы критерии определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19.
Читайте также: В Минздраве назвали три приоритетные группы, которые первыми получат вакцину от COVID-19
Вторая часть заявки в COVAX будет подана 14 декабря 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину в январе.