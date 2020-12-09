 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоМинздрав планирует подать вторую заявку на получение вакцины от коронавируса 14 декабря, - Шмыгаль

Минздрав планирует подать вторую заявку на получение вакцины от коронавируса 14 декабря, - Шмыгаль

Министерство здравоохранения 14 декабря подаст вторую заявку на получение вакцины от COVID-19 по глобальному механизму COVAX

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Министерство здравоохранения на прошлой неделе уже направило первую часть заявки для получения вакцин в рамках инициативы COVAX. Были сформированы критерии определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19.

Читайте также: В Минздраве назвали три приоритетные группы, которые первыми получат вакцину от COVID-19

Вторая часть заявки в COVAX будет подана 14 декабря 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

  • Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину в январе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать