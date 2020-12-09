Минздрав планирует подать вторую заявку на получение вакцины от коронавируса 14 декабря, - Шмыгаль

9 декабря, 2020, 16:21

Министерство здравоохранения 14 декабря подаст вторую заявку на получение вакцины от COVID-19 по глобальному механизму COVAX

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Министерство здравоохранения на прошлой неделе уже направило первую часть заявки для получения вакцин в рамках инициативы COVAX. Были сформированы критерии определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19.

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Вторая часть заявки в COVAX будет подана 14 декабря 2020 года.

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