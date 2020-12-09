Минреинтеграции инициировало включение крымскотатарского языка в Google переводчик

9 декабря, 2020, 15:45

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google с просьбой включить крымскотатарский язык в Google Translate

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Убеждены, что интеграция крымскотатарского языка в сервис Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей крымскотатарского языка, обеспечит благоприятные условия для расширения сфер применения языка, в частности, путем его популяризации за пределами этнической группы", - считает вице-премьер-министр Алексей Резников.

Сейчас в Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тысяч граждан, а во всем мире - около 6 миллионов. Согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой.

В Минреинтеграции осознают, что на данный момент объем крымскотатарских текстов и ресурсов, может быть недостаточным, чтобы сделать крымскотатарский язык готовым к интеграции в системы перевода. Поэтому министерство заверило Google, что Украина готова присоединиться и содействовать переводу слов или фраз крымскотатарского языка через возможности сервиса Google Translate Community.